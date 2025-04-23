В Госдепе назвали главный вызов для США на всех направлениях Рубио: Китай является вызовом номер один для США на всех направлениях

Фото: Kira Hofmann/www.imago-images.de/Global Look Press

Марко Рубио

Китай представляет для Соединенных Штатов главный вызов по всем возможным направлениям, заявил госсекретарь США Марко Рубио в беседе с порталом The Free Press. По его словам, КНР ведет наиболее масштабное наращивание военной мощи, а ее оборонные программы не имеют аналогов.

Я считаю, что Китай — это вызов номер один на всех возможных направлениях. Геополитически, с точки зрения нацбезопасности, экономики, промышленности <...>. Это самое быстрое и самое масштабное наращивание военной силы в мирное время за всю историю человечества. Не просто современной истории — всей истории мира, — сказал Рубио.

Ранее госсекретарь заявил, что США стали лучше понимать позицию России по Украине после ряда консультаций. По его словам, Вашингтон также прояснил для себя мнение Киева. Рубио выразил надежду, что стороны смогут быстро прийти к соглашению.

До этого The New York Times сообщала, что Рубио не поехал в Лондон на встречу с европейскими партнерами по вопросу Украины 23 апреля из-за заявления президента страны Владимира Зеленского. Речь идет о выступлении политика по поводу Крыма, который США, по данным СМИ, намерены признать российской территорией. Перед переговорами Зеленский выступил с публичным осуждением такой позиции.