В Госдепе коротко и однозначно высказались о легитимности Зеленского Госдеп: США не изменили позицию по вопросу легитимности Зеленского

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

США не изменили свою позицию относительно вопроса о легитимности президента Украины Владимира Зеленского, сообщили РИА Новости в американском Госдепе. На соответствующий запрос агентства в ведомстве напомнили о словах своего представителя Мэттью Миллера. 25 марта он заявил, что Вашингтон считает сложным проведение выборов на Украине в условиях конфликта.

Мы отсылаем вас к комментариям представителя Миллера от 25 марта, — заявили в американском Госдепартаменте.

Срок полномочий украинского президента истек 20 мая. В стране должны были состояться выборы, однако их отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявил, что проводить голосование сейчас «несвоевременно».

Ранее один из авторов украинской Конституции, бывший вице-премьер Дмитрий Табачник заявил, что на сегодняшний день Верховная рада Украины является единственной оставшейся легитимной структурой в стране согласно действующему законодательству. Он напомнил, что было принято решение о запрете на проведение парламентских выборов во время действия военного положения.