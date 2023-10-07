В Госдепе испугались планов России отозвать ратификацию ДВЗЯИ Reuters: Госдеп обеспокоен планами России отозвать ратификацию ДВЗЯИ

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В США выразили обеспокоенность из-за заявлений российской стороны о возможности отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), заявили в Госдепе. Как передает Reuters, таким образом в Вашингтоне отреагировали на слова представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, заявившего, что цель Москвы — быть на равных с США, которые подписали документ, но не ратифицировали его.

Подобный шаг со стороны любого государства-участника без необходимости подвергает опасности глобальные нормы о запрете ядерных взрывных испытаний, — отметили в ведомстве.

5 октября президент РФ Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Москва может повести себя зеркально по отношению к США, которые не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Как заверил представитель Кремля Дмитрий Песков, Россия не намерена проводить ядерные испытания после возможного выхода из ДВЗЯО. По его словам, глава государства прежде всего имел в виду необходимость приведения к общему знаменателю сложившейся с договором ситуации.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Совет ГД на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации договора. По его словам, это в полной мере соответствует интересам страны.

В свою очередь заместитель главы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин считает, что это необходимо для обеспечения безопасности. Он также напомнил, что Соединенные Штаты до сих пор не ратифицировали этот документ, а российская мера станет зеркальной.