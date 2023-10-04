США изучают вопрос об использовании замороженных активов России на Украине Госдеп: США изучают вопрос использования замороженных активов РФ для помощи ВСУ

Фото: МО Украины

Запад рассматривает возможные юридические основания для передачи Киеву замороженных российских активов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего выступления в Университете штата Техас. По его словам, большая часть этих активов находится в Европе, а не в США. Трансляция выступления велась на YouTube-канале Госдепа.

Их (замороженных активов России. — NEWS.ru) порядка $300 млн, и большая часть из них находится в Европе, а не в США. <...> Мы изучаем, какие могут быть юридические основания у нас и у европейцев, чтобы фактически использовать эти активы в интересах Украины, — сказал он

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что в ЕС считают справедливым и законным использование российских активов для восстановления Украины. Он также сообщил, что ЕС хочет изучить возможность управления замороженными активами Центробанка России для получения прибыли, которую также можно будет направить на помощь Киеву.

Минфин ранее оценил объем заблокированных активов россиян за рубежом в 1,5 трлн рублей. Глава этого ведомства Антон Силуанов докладывал президенту о подготовке проекта указа по разблокировке части иностранных активов для их обмена на российские.