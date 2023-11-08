В Госдепе емко выразились по поводу отказа Зеленского от выборов Госдеп: отказ от президентских выборов соответствовал бы конституции Украины

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Отказ украинских властей от проведения президентских выборов не должен удивлять, считает представитель Госдепа США Ведант Патель. По его словам, которые передает РИА Новости, такое решение соответствует Конституции страны.

Как я понимаю, это соответствует их конституции, — отметил Патель.

Накануне Зеленский заявил, что сейчас не время для проведения выборов в стране. Он потребовал не «вбрасывать в общество» данную тему. Президент добавил, что власти имеют структуры, «способные ставить точки» в любом политическом споре, если того требует единство общества. Советник главы ДНР Ян Гагин предположил, что Зеленский выступает против проведения выборов в стране, поскольку боится за собственную безопасность. По его мнению, после проигрыша за украинским лидером придут представители прокуратуры сразу нескольких стран — США, Израиля и России. По словам Гагина, со стороны США Зеленского ожидает проверка по поводу денег, которые Киев получал от Запада.

Также на сайте Зеленского появилась петиция, которая предполагает введение уголовной ответственности за призывы к выборам в стране во время военного положения. Минувшей ночью она собрала 196 голосов. Для рассмотрения инициативы Зеленским должно быть не менее 25 тысяч голосов.