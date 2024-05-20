В Голливуде раскрыли судьбу франшизы «Веном» Глава Sony Motion Pictures Ротман: «Веном 3» станет последней частью франшизы

Фото: Sony Pictures Entertainment (SPE)

Кадр из фильма «Веном»

Третья часть франшизы о Веноме станет последней в серии, рассказал председатель совета директоров Sony Motion Pictures Group Том Ротман, его слова приводит Deadline. По его словам, фильм порадует фанатов проекта.

Третий и последний «Веном» будет грандиозным, — сказал Ротман.

Премьера третьей части запланирована на 25 октября 2024 года. Лента выйдет в прокат с заголовком «Веном: Последний танец» (Venom: The Last Dance). К роли журналиста Эдди Брока вернется британский актер Том Харди. Срежиссировал фильм Келли Марсел, для него лента станет дебютной, до этого он писал сценарии для первых двух частей трилогии.

Ранее в Сети появился первый полноценный трейлер «Дэдпула и Росомахи» режиссера Шона Леви. За первый час ролик набрал 1,25 млн просмотров на YouTube. Главные роли в фильме исполнили Райан Рейнольдс и Хью Джекман. Мировая премьера запланирована на 26 июля 2024-го.

Актер дубляжа Петр Гланц заявил, что главные герои предстоящего супергеройского фильма «Дэдпул и Росомаха» кинокомпании Marvel Studios устроят «веселый броманс». По его словам, это будет картина про дружбу Росомахи и Дэдпула против их воли. Гланц считает, что в новой части зрители не увидят многих героев из предыдущих фильмов.