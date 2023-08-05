В США сценаристы продолжат забастовку после неудачной встречи с продюсерами

В США Гильдия сценаристов впервые с начала протестов встретилась с представителями стримингов и студий, сообщает Deadline. По информации издания, она не дала каких-либо результатов, поэтому забастовка продолжится.

Сейчас никакой договоренности нет, Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP) заявил, что ему нужно проконсультироваться с входящими в него студиями прежде чем переходить к следующему шагу, — заявила Гильдия.

Издание поясняет, что на встрече с продюсерами не удалось договориться о возвращении сценаристов к работе на их условиях. Тем не менее, президент AMPTP Кэрол Ломбардини отметила, что студии готовы обсуждать размер минимальной зарплаты для сценаристов и ограничения на использование искусственного интеллекта в создании сценариев, но при этом они не хотят затрагивать вопрос авторских отчислений и работы сценарных комнат.

Забастовка актеров продолжается с 14 июля, артисты требуют увеличить зарплаты и компенсировать переработки, а также ограничить использование технологий искусственного интеллекта в кинопроизводстве. Американская федерация, проводящая забастовку, представляет интересы около 160 тысяч актеров.

Позднее сообщили, что из-за забастовки перенесли церемонию вручения телепремии «Эмми», которая должна была состояться в сентябре этого года. Мероприятие отложили впервые с 2001 года, когда причиной стали теракты 11 сентября и начало военной операции США в Афганистане, тогда премию перенесли на ноябрь.