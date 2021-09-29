В генштабе США назвали сроки восстановления «Аль-Каиды» в Афганистане

Террористическая группировка «Аль-Каида» (запрещена в России) может возродиться в Афганистане в период от шести месяцев до трёх лет. Такое предположение высказал председатель Обединённого комитета начальников штабов США Марк Милли в ходе слушаний в сенатском комитете по вооружённым силам. Его слова приводит РИА Новости.

Есть реальная перспектива того, что в не самом отдаленном будущем, в диапазоне шести, 12, 18, 24, 36 месяцев, «Аль-Каида» или ИГ (террористическая организация. запрещена в России) восстановятся. Наша задача сейчас в иных условиях... продолжать защищать американских граждан от атак из Афганистана, — заявил Милли.

США начали военную операцию в Афганистане ради уничтожения террористической группировки, стоявшей за терактами 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Операция продолжалась 20 лет и завершилась месяцем ранее полным выводом американских вйск с территории страны.

При этом Милли отметил, что в настоящее время террористическая угроза, исходящая с территории Афганистана, меньше, чем была 20 лет назад.

Мнение о возможном восстановлении группировки поддержал глава Пентагона Ллойд Остин. По его словам, с течением времени «Аль-Каида» ослабла. Однако в настоящий момент террористы ищут неконтролируемые территории, где они могли бы тренироваться. получить оснащение и просто свободно себя чувствовать.

Есть явная вероятность того, что это может здесь (в Афганистане) случиться, — сказал Остин.

Ранее Марк Милли заявила, что боевики всё ещё хотят нанести удар по Соединённым Штатам.