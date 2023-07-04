В Филадельфии произошла стрельба, есть погибшие ABC: в Филадельфии в ходе стрельбы погибли четыре человека, столько же раненных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате стрельбы в Филадельфии, США, погибли четыре человека, сообщает местный телеканала ABC. Еще четверо получили ранения.

В ходе инцидента в Филадельфии восемь человек получили ранения, из которых четверо скончались, — утверждает телеканал.

Согласно полицейскому отчету, стрельба произошла на перекрестке, среди пострадавших — двое несовершеннолетних. В настоящее время подозреваемый задержан.

До этого житель Санкт-Петербурга выглянул из окна дома и получил выстрел в свою сторону. В мужчину выстрелил неизвестный прохожий на улице, однако он промахнулся. Позднее он был отслежен по камерам видеонаблюдения и задержан сотрудниками полиции.

Ранее сообщалось о том, что один человек погиб, еще восемь получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в центральной части Хорватии. Сообщалось, что мужчина открыл огонь из автомата Калашникова на улице. Подозреваемому удалось скрыться с места происшествия.

В апреле в Ингушетии трое полицейских были убиты, еще семь силовиков получили ранения в ходе боестолкновения с террористами в зоне проведения контртеррористической операции. Смертельные ранения получили двое прикомандированных сотрудников и местный участковый.