В Филадельфии на праздновании Дня независимости произошла стрельба NBC: стрельба произошла в Филадельфии в США, двое полицейских могли пострадать

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По меньшей мере двое полицейских могли псотрадать в результате стрельбы, произошедшей в американской Филадельфии во время празднования Дня независимости США. Об этом сообщили в местном отделении телеканала NBC.

По данным телекомпании, инцидент произошёл возле местного Художественного музея, когда жители наблюдали за фейерверком.

В Управлении по ЧС Филадельфии сообщили об инциденте в области безопасности и призвали жителей избегать опасного района.

Ранее стрельба произошла на параде в честь Дня независимости в американском штате иллинойс. В результате шесть человек погибли, около 30 получили ранения. некоторые из пострадавших находятся в критическом состоянии. Подозреваемый в стрельбе — белый мужчина 22 лет — задержан. Мотив происшествия выясняются.