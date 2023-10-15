В ФБР рассказали, чем пожертвуют США из-за конфликта в Израиле ФБР: ситуация в Израиле и Палестине несет угрозу безопасности США

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Эскалация палестино-израильского конфликта несет в себе прямую угрозу для безопасности США, заявил директор ФБР Кристофер Рэй на конференции международной ассоциации глав полиции в Сан-Диего. По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, странам-партнерам США важно не допустить преследования членов какой-либо общины по религиозному признаку.

В этой напряженной обстановке мы, без сомнения, наблюдаем рост числа сообщаемых угроз, — сказал Рэй.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что ответственность за обострение ситуации на Ближнем Востоке в значительной степени лежит на США. По итогам закрытого заседания Совбеза ООН, созванного в связи с обострением конфликта, дипломат подтвердил, что Москва внесла резолюцию с призывом к немедленному перемирию в регионе.

Небензя отметил, что теперь Ближний Восток стоит на пороге полномасштабной войны. Дипломат уточнил, что Москва «однозначно осуждает» проявления жестокости, убийства и ужасающую степень насилия. По его словам, такие действия в отношении мирных граждан обеих сторон конфликта неприемлемы. Он назвал случившееся 7 октября на территории Израиля недопустимым. До этого Россия предложила Совбезу ООН призвать к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке.