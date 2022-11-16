В ФБР обвинили Москву и Пекин в подрыве демократических институтов в США Директор ФБР Рей: КНР и Россия, Иран и КНДР подрывают демократические институты в США

Фото: FBI/Global Look Press

Кристофер Рэй

Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что ключевые демократические институты, национальную безопасность и верховенство закона в США подрывают Китай, Россия, Иран и КНДР. При этом главной угрозой на слушаниях в палате представителей он назвал Пекин, сообщает РИА Новости.

Такие страны, как Китай, Россия, Иран и Северная Корея растут более агрессивно. Они находят углы для подрыва наших ключевых демократических институтов, национальной безопасности и верховенства закона, — подчеркнул директор ФБР.

Рэй добавил, что основной угрозой для Вашингтона является Пекин. В ФБР высоко обеспокоены угрозами в области кибербезопасности, включающими сбор и похищение персональных данных граждан США, в том числе с использованием соцсети TikTok, уточнил он.

Ранее The Washington Post заявила, что секретные документы, изъятые в ходе обыска ФБР в поместье экс-президента США Дональда Трампа, содержали разведданные об Иране и Китае. По крайней мере в одном из материалов фигурировали сведения о ракетной программе Тегерана. Рассекречивание полученной информации позволит раскрыть методы, с помощью которых власти США собирали разведданные.