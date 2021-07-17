В Facebook опровергли слова Байдена о роли соцсетей в дезинформации о COVID

Слова президента США Джо Байдена о содействии социальных сетей распространению дезинформации о коронавирусе и вакцинах противоречат фактам. С таким заявлением на своём сайте выступила компания Facebook, владеющей одноимённой соцсетью.

На фоне роста в Америке заболеваемости COVID-19 администрация Байдена предпочла возложить вину [за это] на несколько американских социальных сетей, — отметили в компании.

В Facebook добавили, что информационная составляющая в борьбе со смертоносной инфекцией «должна строиться на фактах, а не на домыслах». Фактом же является то, что одобрение вакцин среди пользователей соцсети растёт и сейчас составляет 85%.

Президент Байден ставил цель достичь отметки 70% вакцинированных американцев к 4 июля. Facebook не виноват в том, что эта цель не была достигнута, — подчеркнули в компании.

Байден 16 июля заявил, что соцсети, позволяющие распространять дезинформацию о коронавирусе и вакцинах, тем самым фактически убивают людей.

Ранее стало известно, что Россия и Китай продвигают собственные вакцины от коронавируса за счёт попыток опорочить западные препараты. Об этом заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки. Она добавила, что общественность якобы вводят в заблуждение утверждениями о небезопасности mRNA-вакцин. Эти сообщения появляются в соцсетях, а распространяют их Россия и Китай, утверждает Псаки.