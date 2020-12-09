В Facebook назвали иски американских властей «пересмотром истории»

https://static.news.ru/photo/ba0e8106-3aab-11eb-9adc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представители Facebook высказались относительно исков в отношении компании со стороны генеральных прокуроров 46 штатов и Федеральной торговой компании США. Расследования проводились в рамках дела о нарушении антимонопольного законодательства. Указанные иски в Facebook назвали «пересмотром истории».

Дело о нарушении антимонопольного законодательства касалось приобретением корпорацией соцсети Instagram и приложения WhatsApp. Facebook обвиняли в попытке нейтрализовать угрозу «своей монополии» посредством покупки указанных компаний. Оценку проведённым сделкам в ходе расследования дали соответствующие антимонопольные регуляторы. Покупку Instagram одобрили в ФТК, а приобретение WhatsApp — Европейская комиссия.

В Facebook подчеркнули, что одобрение сделок было правильным, так как они не несли конкуренции никакого вреда.

Сегодня, годы спустя, кажется, не обращая внимания на установившиеся правовые нормы или последствия для инноваций и инвестиций, ФТК заявляет, что совершило ошибку и хочет все изменить. Помимо того, что это пересмотр истории, это просто неправильная работа антимонопольного законодательства, — цитирует сообщение компании ТАСС.

В исках, заметили представители корпорации, наблюдается неверный подход к конкуренции. По мнению истцов, если компания не похожа на Facebook, значит она не может конкурировать с ним. Однако в корпорации уверены, что их продукция пользуется спросом, так как она делает жизнь людей лучше. А подобные иски, заявили в Facebook, способны «породить сомнения и неуверенность в процессе рассмотрения слияний компаний правительством США и в том, могут ли предприятия на самом деле полагаться на итоги правовой процедуры».

Ранее NEWS.ru писал, что в Facebook заявили о блокировке более ста сетей аккаунтов из России, КНР и Ирана в период с 2016 года. Администрации соцсети их деятельность показалась подозрительной. По словам главы компании Марка Цукерберга, они вводили пользователей в заблуждение относительного того, «кто они такие и что делают». Он добавил, что блокировка направлена на защиту выборов в США на вмешательство из-за рубежа.