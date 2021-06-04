В Facebook передумали блокировать Трампа навсегда

Социальная сеть Facebook пересмотрела своё решение по бессрочной блокировке аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа, который к настоящему моменту не имеет возможности пользоваться сервисом уже два года. Заявление указанного характера обнародовали сотрудники пресс-службы американской компании.
В Facebook подчеркнули, что решение по блокировке было подкорректировано после критики от наблюдательного совета. Кроме того, организация с осуждением отреагировала на бессрочный характер заморозки аккаунтов Трампа.
Со стороны Facebook является неуместным применение такого нестандартного наказания в отношении политика, — говорится в заявлении.
Трамп сможет восстановить свои страницы через два года. Разморозка аккаунтов будет возможна при соблюдении определённых условий. Дата начала отсчёта — 7 января 2021 года.
Ранее Facebook, Twitter, Instagram и другие социальные сети закрыли доступ к профилям Трампа на различные сроки. Они считают, что тот своими сообщениями спровоцировал беспорядки в Вашингтоне и штурм Капитолия.
В начале мая надзорный совет компании Facebook принял решение, согласно которому аккаунты экс-президента США Дональда Трампа в соцсетях Facebook и Instagram останутся заблокированными. Заключение совета опубликовано на официальном сайте.