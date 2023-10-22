В Детройте зарезали женщину-раввина: как это связано с войной в Израиле The Jerusalem Post: в Детройте зарезали лидера еврейской общины Саманту Уолл

Фото: The Isaac Agree Downtown Detroit Synagogue

Саманта Уолл

В американском Детройте жестоко расправились с религиозным лидером еврейской общины города, женщиной-раввином Самантой Уолл, сообщила генеральный прокурор штата Мичиган Дана Нессель. По данным полиции, ее нашли в центре города с многочисленными ножевыми ранениями, кровавый след тянулся к дому девушки. Почему это могло произойти?

Прокурор написала, что пребывает в «шоке, горе и ужасе» от известия о жестоком убийстве. Сейчас правоохранительные органы разыскивают преступников. Предполагается, что их было несколько и они напали на Уолл в здании, а не на улице.

Губернатор Мичигана Гретхен Уитмер объявила, что к расследованию подключена полиция штата. К поиску убийц также подключилось ФБР.

Кто такая Саманта Уолл

В 2015 году после терактов в Париже Уолл помогла объединить старшеклассников мусульманской и еврейской веры посредством конкурса эссе и рисунков на публичном мероприятии в Государственном университете Уэйна, который организовал Совет мусульманско-еврейской солидарности Большого Детройта.

Женщина работала над кампанией по переизбранию генерального прокурора Нессель. С 2019 по 2021 год Уолл занимала пост заместителя директора округа по политической кампании конгрессмена Элиссы Слоткин. С 2022 года она была президентом синагоги Исаака Агри и являлась сопредседателем программы молодых лидеров ACCESS Детройта Американского еврейского комитета. Кроме того, Уолл была основателем мусульманско-еврейского форума Детройта.

Слоткин отмечала, что женщина, налаживая связь между еврейской и мусульманской общинами, «посвятила свою короткую жизнь укреплению взаимопонимания между конфессиями, неся свет перед лицом тьмы».

Фото: AP/TASS

Как часто женщины становятся раввинами

Женщины начали проходить процедуру рукоположения в раввины с 1970-х годов. Первая ординация произошла в 1972 году. Салли Присанд стала первой женщиной-раввином в реформистском иудаизме, после чего подобные инициации начали практиковать в еврейском обновлении, в консервативном иудаизме, гуманистическом иудаизме. Вопрос о женщинах-раввинах остается дискуссионным в среде ортодоксов. Первой женщиной-раввином в России стала Елена Рубинштейн. Она исповедует прогрессивный иудаизм.

Чтобы стать раввином, женщины изучают еврейский закон и получают раввинское посвящение. В прогрессивных течениях они занимают важное место, однако ортодоксы относятся к их положению неоднозначно — многие из таких общин и институтов не принимают это новшество. В качестве альтернативы девушкам предлагают стать знатоками Торы для различных ролей еврейского религиозного руководства.

Как убийство Саманты Уолл связано с палестино-израильским конфликтом

После начала палестино-израильского конфликта американские власти неоднократно предупреждали об угрозе всплеска антисемитизма и исламофобии. Например, неделю назад, житель Иллинойса зарезал шестилетнего мальчика и нанес несколько ножевых ранений его матери. Нападавшего задержали, ему предъявили обвинение в убийстве на почве нетерпимости. Некоторые СМИ предполагали, что преступление было совершено в свете обострения палестино-израильского конфликта.

После этого американский президент Джо Байден заявил, что на территории США нет места проявлению исламофобии. Глава государства призвал американцев вместе отвергнуть ксенофобию и ненависть во всех проявлениях.

С антисемитизмом готов бороться и бывший президент США Дональд Трамп, пообещавший в случае победы запретить въезд в страну мигрантам, которые поддерживают действия палестинского движения ХАМАС и отрицают «право Израиля на существование». Кроме того, политик планирует аннулировать визы иностранным студентам, «являющимся антисемитами».

Волна исламофобии и антисемитизма постепенно обрушивается и на Европу. Участники антиизраильской акции в Лондоне водрузили флаг Палестины на конную статую короля Карла I, созданную в 1638 году. Очевидцы опубликовали кадры с места событий. На них можно заметить, что протестующие обмотали бронзовую голову монарха так называемой арафаткой.

Еще одна акция прошла на западе Германии. Там злоумышленники сорвали и сожгли израильский флаг перед городской администрацией в Ахене. Сотрудники, работающие в здании, обнаружили сожженный флаг рано утром, после чего передали эту информацию в правоохранительные органы.

Доктор политических наук Владимир Аватков считает, что возросший разгул антисемитизма в Европе на фоне арабо-израильского конфликта стал следствием совершенно безграмотной политики миграции. По его мнению, все, что делали европейские политики, привело к тому, что Европа стала арабской и турецкой, а теперь она решила вновь заявить о себе как о центре мира.

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