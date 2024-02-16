В деле сына Байдена появился русский след CNN: информатор по делу сына Байдена оказался русскоязычным бизнесменом

Фото: Aaron Schwartz/XinHua/Global Look Press

Хантер Байден

Информатор ФБР по делу о выплатах украинской компании Burisma сыну президента США Джо Байдена оказался русскоязычным бизнесменом, сообщает CNN. Это стало известно после того, как специальный советник Дэвид Вайс обвинил Александра Смирнова в даче ложных показаний по поводу участия главы государства в деловых операциях своего сына Хантера с украинской компанией. Смирнов фигурирует как информатор ФБР в рамках расследования об импичменте президента.

Однако, по данным CNN, в обвинительном заключении не указаны ни гражданство Смирнова, ни страна происхождения. В нем лишь отмечается, что он является путешествующим по миру бизнесменом, говорящим по-русски и ставшим информатором ФБР в 2010 году.

Ранее сообщалось, что два ключевых комитета палаты представителей Конгресса США готовы договориться с Хантером Байденом о новой дате для дачи свидетельств и могут отказаться от привлечения его к ответственности за то, что он проигнорировал предыдущую повестку. В совместном заявлении республиканских лидеров комитетов по надзору и юридическим вопросам подчеркивается готовность провести закрытые слушания.

Сыну президента США ранее также предъявили обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам. Ему может грозить до 17 лет лишения свободы.