В деле Эпштейна появился новый видный фигурант Fox News: приятель миллиардера Эпштейна изнасиловал обвинителя финансиста

Фото: SDNY/Global Look Press

Джеффри Эпштейн, Гислен Максвелл

Бывшая модель и обвинитель американского миллиардера Джеффри Эпштейна в новом иске заявила об изнасиловании со стороны его друга — психиатра Генри Джареки, передает Fox News. По ее словам, приятель финансиста сделал это вместо лечения депрессии.

Во время первой консультации Джареки сказал Джейн Доу 11, что у него есть кое-что, что может сразу же сделать ее счастливой. Однако вместо того, чтобы прописать ей лекарство, Джареки подарил ей дорогие наручные часы, — приводит телеканал текст иска.

91-летний психиатр является профессором Йельского университета, писателем, соучредителем MovieFone и миллиардером. Истица попала к нему именно по наставлению Эпштейна для проверки психического здоровья. Миллиардер заверил девушку, что его богатый друг был «лучшим врачом в Нью-Йорке». Однако встреча, как гласят судебные документы, привела к многолетнему «сексуальному рабству».

В марте стало известно, какую роль принц Эндрю сыграл в деле Эпштейна о сексуальном насилии и организации проституции. Предполагается, что сын королевы Елизаветы мог повлиять на власти США для сокращения срока заключения миллиардера.