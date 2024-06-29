В дебатах Байдена заметили приближение конца США Предприниматель Дотком: дебатами с Трампом Байден приблизил конец США

Фото: Artem Priakhin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дебаты между действующим президентом США Джо Байденом и бывшим главой Белого дома Дональдом Трампом показали, что страну ждет конец, заявил предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в аккаунте в X. По его словам, репутация американского правительства теперь полностью подорвана, а восстановить ее не сможет ничто.

Не только американцы смотрели дебаты вчера. Их смотрел весь мир. Конец империи приближается, — констатировал Дотком.

Предприниматель также назвал Байдена нездоровым лидером. По его словам, прокси-войны и непрерывная пропаганда Вашингтона ведут страну к полной катастрофе.

Ранее СМИ сообщили, что Демократическая партия может пойти по пути замены действующего президента США после его «бессвязного» выступления на дебатах. По данным источников, существует как минимум 10 кандидатов, которых рассматривают в качестве альтернативы. Первым издание выделяет вице-президента США Камалу Харрис. Далее следуют несколько губернаторов, два сенатора, бывшая первая леди и один министр. При этом Харрис считают менее удачным и вероятным вариантом.