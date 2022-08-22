«В ЦРУ знают, что Украина проиграет»: в США заявили об украинском заговоре Полковник США Макгрегор: сообщения о скорой победе Украины являются иллюзиями

Фото: Lance Cpl. Brendan Mullin/Keystone Press Agency/Global Look Press

РЗСО HIMARS

Бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор заявил, что американские спецслужбы хорошо знают состояние украинской армии, которая обескровлена. При этом в СМИ вбрасывается противоположное мнение, являющееся иллюзией, отметил он в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

В ЦРУ знают, что Украина проиграет. Они понимают, что ее власти пожертвовали лучшими подразделениями и не смогут предпринять контрнаступление, им в принципе никогда этого не удавалось с самого начала спецоперации. Все, что пишут в СМИ о победе Украины, — это иллюзия, которой не существует в реальности, — подчеркнул Макгрегор.

Полковник уточнил, что у Украины почти закончились ракеты для РЗСО HIMARS, а военная помощь Киеву со стороны европейских партнеров сворачивается с июля.

Все те люди в США, которые фактически разрушили Украину, сейчас отчаянно пытаются спасти положение дел, а, по их мнению, сделать это можно, только говоря ложь о реальной обстановке в стране, — пояснил офицер.

Ранее стало известно, что Дуглас Макгрегор заявил: большая часть средств, которые американские власти выделяют в качестве помощи Украине, до нее не доходит. Он считает, что деньги возвращаются в США и достаются Пентагону. По его словам, эти средства направляются на производство нового оружия и военной техники взамен отправленных на Украину. Эту схему он назвал «жульничеством».