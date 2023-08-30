В ЦРУ уже не верят в успех ВСУ Defense News: в ЦРУ считают, что ВСУ уже не прорвут оборону России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Разведывательное сообщество США считает, что Вооруженные силы Украины уже не смогут прорвать оборонительные рубежи российской армии в зоне специальной военной операции, написал обозревать Дэниел Депетрис в статье для Defense News. При этом он отметил, что президент Украины Владимер Зеленский столкнулся с суровой реальностью.

Разведывательное сообщество США скептически относится к тому, что это может быть сделано в этом году, если вообще когда-либо произойдет. Стремления Зеленского сталкиваются с суровой реальностью, — написал Депетрис.

По словам автора публикации, контрнаступление ВСУ вряд ли закончится успехом. Киеву необходимо пробить три уровня российской обороны и при этом удержать позиции. Такие неудачи на передовой должны побудить президента США Джо Байдена отказаться от столь интенсивных поставок вооружения Киеву, отметил Депетрис. В таком случае Зеленскому придется смириться с территориальным статусом-кво.

Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что Вашингтон не включил кассетные боеприпасы в новый пакет военной помощи Украине на общую сумму $250 млн. На этот раз Киев получит артиллерийские снаряды «натовского» калибра, которые ранее поставлялись Вооруженным силам Украины в кассетных вариантах.