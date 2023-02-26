В ЦРУ рассказали, как США помогают Киеву в зоне СВО Глава ЦРУ Бернс: США передают Зеленскому данные разведки

Фото: Shutterstock

Глава ЦРУ США Уильям Бернс заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют в зоне действия российской спецоперации данные американской разведки. Вашингтон предоставляет такие сведения президенту Украины Владимиру Зеленскому, отметил он в интервью телеканалу СBS.

Роль разведки в данном случае в том, что мы можем предоставить президенту Зеленскому информацию, которая на протяжении всего конфликта помогает ему защищать его страну, — подчеркнул Бернс.

При этом глава ЦРУ также похвалил разведку Украины, отметив, однако, решающую роль американских спецслужб.

Уильям Бернс в начале февраля заявил, что предстоящие шесть месяцев станут «критическими» для Украины. Глава ведомства отметил, что Москва рассчитывает на «политическую усталость» западных стран. При этом Бернс не стал прогнозировать исход конфликта на Украине.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ принимали участие в корректировке огня по позициям ЛНР и ДНР. По его словам, члены организации не реагировали на нарушения Минских соглашений со стороны ВСУ, взаимодействовали с западными спецслужбами, а также передавали разведданные в интересах армии Украины.