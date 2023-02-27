В ЦРУ призвали оставить открытыми каналы коммуникации с Россией Глава ЦРУ Бернс: даже при враждебных отношениях с Россией важно сохранять каналы связи

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Уильям Бернс

Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что сейчас отношения между США и Россией являются глубоко враждебными, однако Вашингтон и Москва нуждаются в открытых каналах связи, отметил он в беседе с телеканалом CBS.

Даже при самых глубоко враждебных отношениях, а именно такие у нас сейчас отношения с Россией, необходимы открытые линии [коммуникации], — подчеркнул Бернс.

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх ранее заявила, что США не будут закрывать каналы коммуникации с Россией и приветствуют их наличие. Вашингтон также не станет ничего менять в плане готовности своих ядерных сил из-за приостановки Москвой участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), подчеркнула она.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что странам НАТО необходимо сохранить каналы коммуникаций с Россией. Такой фактор снижает риск эскалации конфликта на Украине, отметил он. Министр считает, что и Евросоюз должен использовать любую возможность для диалога с Москвой.