В ЦРУ предложили новый план освобождения заложников в Газе WP: глава ЦРУ представил новый вариант сделки по освобождению заложников в Газе

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Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс ознакомил представителей Египта, Израиля и Катара с новым вариантом Вашингтона по сделке, предусматривающей освобождение заложников в секторе Газа, сообщает издание The Washington Post со ссылкой на израильские источники. По их данным, презентация состоялась в пятницу, 23 февраля, на переговорах в Париже.

Как рассказали источники WP, предложение, названное «формулой Бернса», состоит из трех ключевых пунктов. Оно демонстрирует опасения США по поводу ухудшения гуманитарной ситуации в анклаве.

Первый пункт заключается в значительном увеличении объема гуманитарной помощи для местных жителей. Вторая часть сделки предполагает возвращение перемещенных палестинцев в свои дома при прекращении огня. Третий пункт гласит о заключении договоренностей об освобождении заложников. При этом конкретных деталей собеседники WP не привели. По их словам, камнем преткновения в вопросе обмена является вопрос освобождения одного из лидеров ФАТХ Марвана Баргути.

Ранее Армия обороны Израиля представила военно-политическому кабинету страны план эвакуации населения из зон боевых действий в секторе Газа. Кроме того, кабмин утвердил план поставок гуманитарной помощи населению анклава. По данным канцелярии премьер-министра, он «исключает хищения» со стороны радикалов.

До этого стало известно, что в катарской Дохе стартовали переговоры по сектору Газа, в которых принимают участие делегации от Израиля и движения ХАМАС. Главными вопросами диалога являются перемирие и обмен пленных, удерживаемых ХАМАС, на палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах.