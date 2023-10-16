В ЦРУ посоветовали Зеленскому нанять охрану из-за угрозы США Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский совершил ошибку, доверившись США

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Украина сделала большую ошибку, доверившись США, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Dialogue Works. По словам экс-сотрудника управления, Вашингтон уже нашел новый приоритет, решив вложиться в поддержку Израиля, а Киев отодвинули на второй план.

Украинцы скоро поймут, что они совершили ошибку, которую совершали и другие, — они поверили Америке. Всякий раз, когда вы слышите от США: «О, доверьтесь нам, мы вас прикроем!», вам лучше нанять охрану, потому что у вас будут неприятности, — резюмировал Джонсон.

Ранее журналист Джон Лайонс заявил, что власти США продемонстрировали различные подходы к помощи Израилю и Украине. По его словам, Тель-Авиву сразу дали реальную поддержку, в то время как Зеленскому предлагают «неохотную помощь». Конгресс уже давно недоволен расходами США на военные нужды Киева, заключил Лайонс.

Бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн, в свою очередь, сообщил, что вызывающее поведение украинского президента Владимира Зеленского оттолкнуло многих западных союзников. По утверждению экс-сотрудника оборонного министерства, Зеленский ведет себя как «избалованный ребенок», которому «все мало», и он уже успел испортить отношения с президентом США Джо Байденом.