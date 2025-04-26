В ЦРУ отреагировали на слухи о гибели сына замдиректора ведомства на СВО ЦРУ подтвердило смерть сына замдиректора ведомства Глосса на СВО

Фото: Социальные сети

Майкл Глосс

Сын замдиректора по цифровым инновациям Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Джулианы Галлины Глосс Майкл действительно погиб в зоне проведения специальной военной операции на Украине, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя ЦРУ. Он ушел из жизни весной 2024 года. В связи с этим семья Глосс пережила «невообразимую личную трагедию».

ЦРУ считает, что смерть Майкла — это личное дело семьи Глосс, а не вопрос национальной безопасности. Вся семья ЦРУ глубоко опечалена этой потерей, — говорится в публикации.

Представитель ЦРУ также утверждает, что Майкл имел проблемы с психическим здоровьем. Авторы материала отметили, что в прошлом году Глосс разместил в социальных сетях фотографию с Красной площади в Москве, на которой он улыбается. Американец посочувствовал России в связи с военными действиями на Украине.

Ранее появилась информация, что 21-летний Майкл погиб в зоне проведения спецоперации. Уточнялось, что он участвовал в боях на стороне Вооруженных сил России. Юноша был также сыном ветерана войны в Ираке Ларри Глосса, создающего программное обеспечение для армии США и стран НАТО. Минобороны эту информацию не комментировало.