В ЦРУ опровергли данные о причастности иностранцев к «гаванскому синдрому»

Новый анализ разведданных Центрального разведывательного управления говорит о том, что так называемый гаванский синдром не является частью длительной кампании против американских дипломатов и разведчиков, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники. По данным ведомства, у большинства случаев «гаванского синдрома» существуют правдоподобные альтернативные объяснения.

Разведуправление не исключает версию о причастности иностранных граждан к случаям заболевания. Это касается в том числе первых случаев болезни в Гаване в 2016 году. Однако, как сообщается, в большинстве других случаев головная боль и головокружение, характерные для «гаванского синдрома», не вполне совпадают с симптомами действительных жертв заболевания.

Источники телеканала заявили, что многие жертвы «гаванского синдрома» выразили разочарование итогами расследования ЦРУ. Некоторые отмечают, что существующие выводы считаются промежуточной оценкой и не были согласованы с другими государственными ведомствами, в том числе с Министерством обороны.

Даже два десятка жертв — это много, если речь идёт о нападении на американцев, — заявил один из ознакомленных с итогами расследования.

Ранее сообщалось, что несколько американских дипломатов пожаловались на так называемый гаванский синдром — резкое ухудшение самочувствия с головными болями. Инцидент произошёл в Берлине. У сотрудников американского посольства в ФРГ были головные боли, бессонница и вялость. Один из пострадавших на условиях анонимности заявил, что он занимался изучением вопросов, связанных с поставками газа из России, а также с возможным вмешательством Москвы в политику ЕС и кибербезопасностью.

В ходе визита в Москву в ноябре директор ЦРУ США Уильям Бернс предупредил о последствиях, которые могут ожидать Россию, если американские спецслужбы сочтут страну ответственной за выявленный у дипломатов США «гаванский синдром». Он обсудил данную тему с руководством ФСБ и СВР. Между тем Москва неоднократно опровергала какую-либо причастность к «гаванскому синдрому».