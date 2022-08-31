В ЦРУ Горбачева назвали «героем нашего времени» Экс-аналитик ЦРУ назвал Горбачева «настоящим героем нашего времени»

Фото: CIA/Global Look Press

«Настоящим героем нашего времени» назвал Михаила Горбачева бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн. Он готовил доклады по разведке для нескольких президентов США, включая Рональда Рейгана. Слова ветерана американских спецслужб приводит РИА Новости.

Горбачев был просвещенным государственным деятелем, настоящим героем нашего времени, — сказал Макговерн.

Ранее бывший помощник министра финансов США Пол Робертс заявил, что экс-президент СССР Михаил Горбачев совершил ошибку, поверив Вашингтону в том, что НАТО не будет расширяться на Восток. Эксперт пояснил, что политик не понимал, что следующий президент Штатов может отказаться от обещаний предыдущего.

Экс-президент СССР Михаил Горбачев умер 30 августа после тяжелой и продолжительной болезни на 92-м году жизни в Центральной клинической больнице. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве в родовом захоронении рядом с супругой Раисой.