В ЦРУ допустили, что РФ несёт ответственность за «гаванский синдром»

Россия может стоять за появлением «гаванского синдрома» — необъяснимыми эпизодами ухудшения состояния американских дипломатов, однако сделать определённые выводы невозможно из-за нехватки данных. Об этом в интервью Национальному общественному радио США сообщил директор ЦРУ Уильям Бёрнс.

Может быть, так. Правда, я не могу предполагать, пока мы не сможем прийти к более определённым выводам, кто это мог быть. Здесь есть некоторое число возможностей, — сказал Бёрнс.

По его словам, в ЦРУ серьёзно относятся к данным инцидентам и полны решимости разобраться в проблеме. Бёрнс напомнил, что с 2016 года было около 200 случаев «гаванского синдрома» среди правительства США и по всему миру. Примерно в половине случаев пострадали офицеры силовых структур и члены их семей. Возникновение синдрома, по словам главы ЦРУ, приписывается действию некой направленной энергии.

Таким образом, сужается число потенциальных подозреваемых, которые могли бы использовать это, имели возможность делать это не в одной части мира, — сказал Бёрнс.

«Гаванский синдром» наблюдался у дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Предположительно, люди подвергались звуковому воздействию, приведшему к долговременным последствиям для здоровья. Пресса периодически обвиняет в организации «акустических атак» Россию.

МИД РФ называл эти обвинения «полным абсурдом и странными инсинуациями».

Ранее стало известно, что расследованием случаев недомоганий, выявленных у некоторых американских госслужащих в ряде стран в последние годы, займётся ветеран спецслужб США, ранее 10 лет занимавшийся поиском лидера лидера террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена.