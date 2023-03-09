В ЦРУ дали прогноз по конфликту на Украине Глава ЦРУ Бернс назвал следующие полгода самыми критичными для конфликта на Украине

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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО

Следующие полгода критичны для конфликта на Украине, заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, передает РИА Новости. По его мнению, российские военные смогут добиться тактических успехов, но, по оценкам американской разведки, они не будут значительными.

В контексте разведданных следующие несколько месяцев, четыре, пять, шесть, станут критичными на поле боя на Украине, — сказал он во время слушаний.

Бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс ранее заявил, что действия Белого дома могут привести к «жуткому» сценарию событий на Украине, в рамках которого президент США Джо Байден направит войска на Западную Украину.

Ранее официальные лица США в частном порядке подали Киеву сигнал о том, что для продолжения поставок командование ВСУ должно совершить решительный прорыв на поле боя и изменить динамику конфликта в свою пользу. Между тем доля американцев, которые рассматривают конфликт на Украине как прямую угрозу национальной безопасности США, с начала спецоперации существенно сократилась. Растет и число республиканцев, которые считают, что США чересчур активно помогают Украине.