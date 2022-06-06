В CNN сравнили экономику США со «смывным бачком» CNN: беспомощность властей США в борьбе с инфляцией грозит экономике страны рецессией

Фото: Nathan Denette/Keystone Press Agency/Global Look Press

Положение дел в экономике США напоминает «поход в уборную». Сегодняшнее ухудшение ситуации можно сравнить «с нажатием кнопки на смывном бачке», заявил обозреватель Дэвид Голдман в колонке, которую опубликовали в CNN.

Прошу прощения за грубые слова: наша экономика, вероятно, катится в уборную. Будем надеется, что никто не нажмёт на кнопку на смывном бачке, — выразил надежду Голдман.

Он назвал высокую инфляцию одной из главных проблем в США. Возможности Федеральной резервной системы контролировать её причины «ничтожны», считает обозреватель. Голдман указал на другие проблемы экономики, среди которых — снижение роста занятости, резкое повышение расценок на энергоресурсы, упадок на рынке жилья и недостаток рабочей силы.

Автор публикации также напомнил о словах главы компании JPMorgan Chase Джейми Даймона, предупредившего о приближении «экономического урагана».

Вопрос в том, будет ли это ливень или страшная буря. <...> Экономические скептики намекают, что мы можем столкнуться с ужасной ситуацией, если не предпримем правильных действий для её предотвращения, — заключил Голдман.

Ранее стало известно, что американский бизнесмен Илон Маск заявил: экономика США пребывает в состоянии рецессии и выйдет из неё не раньше, чем через год. Причиной роста инфляции в Соединённых Штатах предприниматель назвал увеличение денежной массы. По его словам, власти страны «напечатали несметное количество денег».