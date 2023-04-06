В Чикаго задержали проникшую в отель Трампа женщину с оружием

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В Чикаго полиция задержала вооруженную женщину, проникшую в принадлежащий Дональду Трампу отель. Об этом сообщает издание Suntimes. В ходе инцидента никто не пострадал.

Вооруженная женщина взята под стражу после проникновения в Trump Tower, — говорится в сообщении.

СМИ отмечает, что после задержания женщину отвезли в больницу для оценки ее состояния.

Ранее сообщалось, что полиция Чикаго оцепила здание Trump International Hotel and Tower. По имеющимся данным, в здании находилась вооруженная женщина. Прибывший на место происшествия спецназ перекрыл входы и выходы в задние. Близлежащая улица была заблокирована для проезда транспорта.

По данным СМИ, вооруженная винтовкой женщина вошла в здание незадолго до полудня по местному времени. Как рассказали очевидцы, инцидент носит бытовой характер и пока его не связывают с актом терроризма.