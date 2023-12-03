В Белом доме заявили о сильной нужде в деньгах для Украины Кирби: США очень нужны деньги от конгресса для помощи Украине и Израилю

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Администрация президента США Джо Байдена сильно нуждается в выделении дополнительных средств со стороны конгресса на помощь Украине, сообщил в интервью телеканалу ABC координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Он отметил, что финансы также требуются для Израиля и собственной безопасности США.

Скажу, что в запрос на дополнительное финансирование, которое мы предложили, включены деньги для Украины, которые нам очень нужны. Там также деньги для Израиля и для безопасности наших границ, — уточнил Кирби.

До этого чиновник заявлял, что у администрации США возникнут серьезные затруднения при оказании поддержки Украине с начала нового года, если конгресс не выделит дополнительные ассигнования. По его словам, законодатели непременно должны принять инициативу о дополнительном финансировании Киева. Это даст возможность направить Украине системы противовоздушной обороны и другие средства.

Спикер палаты представителей Майк Джонсон в свою очередь сообщал, что конгресс сможет одобрить выделение финансирования указанным странам до конца 2023 года. Республиканец от штата Луизиана сказал, что оказание помощи Израилю является ключевым приоритетом для Вашингтона.