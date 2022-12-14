В Белом доме заявили о «сделке» России и Ирана по баллистическим ракетам Белым дом: Россия и Иран заключили сделку на поставку баллистических ракет

Фото: Bonnie Cash/Pool/CNP/Global Look Press

Джон Кирби

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США обладают свидетельством о якобы заключении сделки на поставку Ираном баллистических ракет в Россию. Такое сотрудничество стран вызывает в Белом доме обеспокоенность, отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

У меня есть свидетельство, которое указывает, что сделка была заключена в отношении баллистических ракет из Ирана в Россию, — подчеркнул Кирби.

Представитель Белого дома добавил, что в Вашингтоне обеспокоены из-за «расширения» сотрудничества Москвы и Тегерана в военной сфере. При этом Кирби снова не привел доказательств своим словам, а Россия и Иран неоднократно опровергали такие утверждения.

Ранее глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон обеспокоен военным сотрудничеством России и Ирана. В Британии считают, что оно представляет угрозу для глобальной безопасности. Клеверли утверждал, что Иран является одним из основных поставщиков вооружений для России в ходе конфликта на Украине и «снабжает Москву сотнями беспилотных летательных аппаратов».