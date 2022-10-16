В Белом доме заявили о «разочаровании» Аббасом после разговора с Путиным Axios: Белый дом «глубоко разочарован» заявлениями Аббаса об утрате доверия к США

Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos

Белый дом

Американский Белый дом заявил о «глубоком разочаровании» заявлением лидера Палестины Махмуда Аббаса, который в разговоре с президентом РФ Владимиром Путины сообщил об утрате доверия Соединенным Штатам. Об этом сообщает Axios со ссылкой на представителя Совета нацбезопасности США.

Белый дом «глубоко разочарован» тем, что президент Палестины Махмуд Аббас заявил президенту России Владимиру Путину о потере доверия к администрации Байдена, — говорится в публикации.

По информации издания, на недавней встрече глав России и Палестины Аббас сообщил российскому коллеге о неспособности Вашингтона выступить посредником между Израилем и Палестинской автономией.

По словам собеседника Axios, эти слова вызвали в администрации США «ярость». Реакция была доведена до сведения советников Аббаса.

При этом Штаты убеждены, что Путин далек от того типа международного партнера, который способен помочь в конструктивном решении палестино-израильского конфликта.