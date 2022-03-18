В Белом доме заявили о готовности расширить санкции против России

США готовы расширить санкции в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Об этом заявил заместитель помощника президента страны по национальной безопасности Далип Сингх в интервью телеканалу CBS. По его словам, новые ограничения могут затронуть больше российских банков и секторов экономики.

Мы можем расширить наши санкции, принять дополнительные меры, расширить санкции, которые мы уже применили, добавив больше фигурантов. Применить их в отношении большего числа секторов, — сказал Сингх.

Он добавил, что это может касаться большего числа банков и сектров, «которые до сих пор не затронуты». В частности, речь идёт о «стратегически важных направлениях российской экономики» — в первую очередь, это нефть, но «есть и другие секторы».

Я не хотел бы конкретизировать, но полагаю, президент Путин знает, о чем идет речь, — добавил чиновник.

«Самый жёсткий в истории» пакет санкций против России страны Запада согласовали после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по «денацификации и демилитаризации» Украины.

Под ограничения попали несколько крупнейших российских банков, ряд государственных компаний оказались в затруднении относительно привлечения иностранного капитала, введены ограничения на поставки высокотехнологичной продукции. Большое количество зарубежных компаний заявили о приостановке деятельности на территории РФ. Германия остановила процедуру сертификации «Северного потока — 2». Страны Евросоюза, США и ряд мировых государств закрыли воздушное пространство для самолётов из России.