В Белом доме опровергли вмешательство в историю с обысками у Трампа Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер: США не вмешиваются в дела по обыскам в поместье Трампа

Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Белый дом не участвует в расследовании дела об обнаружении секретных документов в поместье экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, заявила в интервью телеканалу ABC пресс-секретарь главы государства Джо Байдена Карин Жан-Пьер. По ее словам, этот вопрос должен быть адресован правоохранительной системе страны, нежели ей или главе Белого дома. Она подчеркнула, что администрация президента США не вмешивается в эти дела и ее представителей также не информируют о ходе расследования.

Мы не вмешиваемся, нас не информируют об этом, мы не вовлечены. <...> Будет неверно для каждого из нас в администрации США, включая президента, комментировать это. Данный вопрос относится к правоохранительной системе, — заявила она.

Ранее газета New York Post привела подробности обыска виллы Трампа в Палм-Бич. По данным издания, в обыске участвовали «по меньшей мере» 100 агентов спецслужбы. Их интересовали документы, которые политик, по их мнению, взял с собой из Белого дома. Сам Трамп связал обыск со своим предстоящим участием в выборах президента США в 2024 году. Экс-президент сообщил, что его дом был «в осаде, разгромлен и оккупирован». Он добавил, что согласился передать некоторые записи в архивы, подчеркнув, что это «рядовой и рутинный процесс». По мнению республиканца, Байден был в курсе обыска.

Однако позднее стало известно, что агенты ФБР изъяли 11 комплектов секретных документов во время обыска в доме Трампа. Некоторые из них были помечены грифом «совершенно секретно» и не должны были вывозиться из специальных государственных учреждений. Агенты забрали около 20 коробок с вещами, папки с фотографиями.