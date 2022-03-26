В Белом доме заявили, что Байден не призывал к смене режима в России

Президент США Джо Байден не призывал к смене режима в России, сообщает пресс-служба Белого дома. Американский лидер в рамках визита в Варшаву выступил с речью, посвящённой ситуации на Украине. Трансляцию выступления вёл Белый дом, пишет РИА Новости.

Во время выступления президент США совершил очередной выпад в адрес главы российского государства Владимира Путина и завершил свою речь в Варшаве словами о том, что Украина «никогда не станет победой для России» и что российский лидер «не может оставаться у власти».

Украина никогда не станет победой для России... У нас будет другое будущее, светлое будущее, основанное на демократии и принципах, надежде и свете, порядочности и достоинстве, свободе и возможностях, — высказался Байден.

Позже Белый дом пояснил, что Байден не имел в виду смену власти в РФ.

Точка зрения президента заключалась в том, что (президенту РФ Владимиру) Путину нельзя позволить использовать силу в отношении соседей или региона. Он не имел в виду власть Путина в России или смену режима, — пояснил представитель Белого дома.

Однако, речь американского президента содержала многочисленные обвинения в адрес России и её руководства в связи с событиями на Украине.

Ранее президент США Джо Байден в ходе выступления в Польше заявил, что россияне не враги США. Также Байден назвал президента России Владимира Путина «мясником».