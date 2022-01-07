В Белом доме заверили в отсутствии планов размещения ракет на Украине

У США нет планов размещать наступательные ракетные вооружения на Украине. Белый дом рассчитывает договориться с Кремлём по данному вопросу. Об этом заявил высокопоставленный представитель администрации США, сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что президент США Джо Байден в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным уже заявлял об отсутствии таких намерений.

Так что это один из вопросов, где мы, возможно, придём к взаимопониманию, если Россия готова принять на себя встречные обязательства, — сказал чиновник.

10 января в Женеве должны состояться переговоры России и США по вопросам безопасности. 12 января эта же тема будет обсуждаться в Брюсселе на заседании Совета Россия — НАТО. На 13 января запланировано заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Москва добивается гарантий нераспространения НАТО на восток и отсутствия у её границ угрожающих систем вооружения. Президент США Джо Байден в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным накануне Нового года с этой позицией согласился.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что подход Москвы в переговорах о гарантиях безопасности будет «достаточно жёстким». Он подчеркнул, что российские предложения являются неотъемлемой частью диалога с США и НАТО по этому вопросу.