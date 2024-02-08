В Белом доме заранее обесценили интервью Путина Карлсону Кирби: в интервью Путина Карлсону нет необходимости

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби усомнился в необходимости интервью президента РФ Владимира Путина экс-ведущему американского телеканала Fox News Такеру Карлсону. Такая реакция последовала после вопроса журналиста о том, беспокоится ли Белый дом из-за предстоящей публикации.

Я не думаю, что нам нужно еще одно интервью с Владимиром Путиным, — отметил Кирби.

Такер Карлсон анонсировал выход интервью с Путиным на 9 февраля. В его Instagram (деятельность в РФ запрещена) указано, что видео появится в 18:00 по времени Восточного побережья США (02:00 мск). В своем видеообращении, вышедшем 6 февраля, журналист заявил: он берет интервью у Путина потому, что американцы абсолютно не в курсе ситуации в РФ и на Украине. Ведущиеся бои телеведущий назвал «гуманитарной катастрофой», при этом заверив, что приехал в Москву «из любви к США», а не к российскому президенту. Также Карлсон признался в желании взять интервью и у украинского президента Владимира Зеленского.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему Путин согласился на беседу с Карлсоном. По его словам, этот журналист занимает проамериканскую позицию, но она отличается от мнения других западных СМИ. Песков уточнил, что точка зрения телеведущего не является ни пророссийской, ни проукраинской. Пресс-секретарь добавил, что в последние два года западные журналисты неоднократно запрашивали интервью с российским лидером. Однако из-за их необъективности в этом не было смысла, подчеркнул Песков.