В Белом доме захотели продолжить контакты с Россией Белый дом: контакты с РФ на выходных были «хорошими и прямыми», США ждут их продолжения

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На минувших выходных США провели «хорошие и прямые контакты» с Россией и теперь ожидают их продолжения. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Таким образом он прокомментировал состоявшиеся переговоры с Москвой в свете инцидента с ЧВК «Вагнер».

Мы провели хорошие и прямые контакты с российской стороной на выходных. Наши ожидания состоят в том, что мы сможем продолжать их, — сказал Кирби в ходе брифинга в понедельник, 26 июня.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что посол США в РФ Линн Трейси в ходе субботних контактов с представителями властей в Москве заявила о непричастности Вашингтона к событиям с группой «Вагнер». Также она выразила надежду, что ядерное оружие, которым располагает Россия «будет в порядке».

При этом глава российского МИД отметил, что разведка США знала о планах по организации похода ЧВК «Вагнер» на Москву, но не сообщала об этом, так как надеялась на успех мятежников.

В свою очередь американский президент Джо Байден также заявил, что США и страны Запада не были причастны к попытке мятежа в России. Глава Белого дома отметил, что произошедшее — внутренний конфликт государства.