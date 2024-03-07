В Белом доме высказались по поводу участия Байдена в дебатах с Трампом Белый дом отказался комментировать участие Байдена в дебатах с Трампом

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Джо Байден

Белый дом не стал уточнять, готов ли глава американской администрации демократ Джо Байден принять участие в теледебатах с экс-главой страны Дональдом Трампом, который практически гарантировал себе выдвижение в качестве кандидата на пост президента США от Республиканской партии на ноябрьских выборах, сообщает ТАСС. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась говорить об этом, но подчеркнула, что политик за три года на посту президента добился впечатляющего прогресса.

Вам стоит обратиться к представителям предвыборного штаба. Это то, о чем должны говорить в предвыборном штабе, поэтому я не буду это комментировать, — сказала она.

Ранее Трамп во время выступления в штате Флорида заявил, что политика нынешнего американского президента привела к тому, что мир смеется над США и использует Вашингтон в своих интересах, в то время как во времена его президентства Соединенные Штаты были самой уважаемой во всем мире страной. Трамп считает, что в настоящий момент Соединенные Штаты можно назвать страной третьего мира ввиду отсутствия безопасной границы и честных выборов, а Байден тем временем оказался худшим среди всех президентов в истории страны.

При этом политолог Андрей Перла отметил, что шансы экс-президента США вновь стать главой Белого дома не настолько высоки, несмотря на победу на праймериз в 13 штатах из 15. Эксперт резюмировал, что республиканский истеблишмент в Вермонте и богатые республиканцы выступают против его кандидатуры.