В Белом доме высказались о возможной встрече Байдена и Си Цзиньпина Белый дом: договоренностей об очной встрече Байдена и Си Цзиньпина пока нет

Никакой конкретики по поводу возможной встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в настоящее время нет, заявил представитель Белого дома Курт Кэмпбелл на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном ситуации вокруг Тайваня, передает ТАСС. Однако он отметил, что оба лидера недавно обсуждали такую возможность.

Могу подтвердить, что два лидера, когда они беседовали в последний раз, в ходе недавнего телефонного звонка, обсуждали возможность встречи лицом к лицу и условились о том, что их команды обсудят это в развитие, чтобы определить конкретику. Ничего сверх этого у нас нет в плане деталей, касающихся сроков или места, — сказал Кэмпбелл.

Ранее 12 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что китайские власти прорабатывают варианты возможной встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Джо Байденом в рамках саммита «Большой двадцатки» или саммита АТЭС, которые состоятся в ноябре. Отмечается, что планирование зарубежной поездки китайского лидера находится на ранней стадии и подлежит дальнейшим изменениям.

5 августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности страны Джон Кирби заявил, что Байден не намерен в ближайшее время вести переговоры с лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. Он отметил, что президенту США нечего анонсировать.