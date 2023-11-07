В Белом доме нашли оправдание выходу США из ДОВСЕ Салливан назвал выход США из ДОВСЕ укреплением обороноспособности НАТО

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Страны НАТО поддержали решение Вашингтона приостановить исполнение обязательств в рамках Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), говорится в заявлении советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, размещенном на сайте Белого дома. По его словам, отказ от соглашения укрепит обороноспособность Альянса.

Приостановление обязательств по ДОВСЕ укрепит сдерживание и обороноспособность Североатлантического альянса путем снятия ограничений, влияющих на планирование, развертывание и учения; ограничений, которые больше не связывают Россию, — указал Салливан.

Чиновник также добавил, что данное решение поприветствовали страны, не входящие в НАТО, но являющиеся союзниками Вашингтона.

Ранее МИД РФ сообщил, что процедура выхода России из ДОВСЕ завершена. В ведомстве подчеркнули, что документ прекратил свое существование для Москвы. В МИД также отметили, что Россия прощается с договором «без сожаления», однако полученный при его создании и выполнении опыт будет использоваться в будущем.

После этого появилась информация, что страны НАТО планируют бессрочно приостановить свое участие в ДОВСЕ. В пресс-релизе, опубликованном на сайте Альянса, указано, что это решение может быть принято из-за выхода России из договора. За приостановку участия в ДОВСЕ высказались все члены объединения.