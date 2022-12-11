В Белом доме уличили Россию в желании продолжать спецоперацию Белый дом: Россия намерена продолжить СВО на Украине

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Белый дом

Руководство России намерено продолжить специальную военную операцию на Украине. Такое мнение администрации США транслировал в интервью телеканалу АВС координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби, отвечая на вопрос об оценках планов президента РФ Владимира Путина в рамках СВО.

То, что мы видим на месте событий, — это человек, который намерен продолжить военные действия против Украины, — сказал Кирби.

Он также добавил, что дать более точную оценку планов российского руководителя он затрудняется.

Ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявил, что зимой возможно замедление боевых действий на Украине, что создаст «окно» для урегулирования конфликта на переговорах. Свое предположение американский высокопоставленный военный объяснил тем, что в холодное время года тактические операции, как правило, замедляются.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что продолжение спецоперации на Украине не зависит от погодных условий. Он также выразил уверенность в том, что цели СВО будут достигнуты.