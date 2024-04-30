В Белом доме раскрыли, получает ли Киев обещанное оружие Карин Жан-Пьер: Украина уже получает от США оружие из нового пакета помощи

Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Карин Жан-Пьер

США уже поставляют Украине оружие, о котором было объявлено в рамках возобновленной программы военной помощи, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она также признала, что ВСУ теряют позиции.

Помощь на Украину идет. Они в настоящее время получают эту поддержку в безопасности, — сообщила Жан-Пьер журналистам.

После того, как президент США Джо Байден подписал закон о помощи зарубежным союзникам на $61 млрд, в Пентагоне сразу заявили о возобновлении военных поставок Киеву пакетом на $1 млрд.

Американские политики, вероятно, находятся в каком-то зазеркалье, заявляла представитель МИД России Мария Захарова. Она иронично перефразировала фразу Льва Толстого из романа «Анна Каренина», что «все смешалось» в Белом доме после слов госсекретаря США Энтони Блинкена, выразившего надежду на переговоры России и Украины.

Ранее Энтони Блинкен сказал, что Соединенные Штаты надеются на согласие России вести переговоры по украинскому конфликту «в соответствии с международным правом». Он подчеркнул, что завершение спецоперации в основном зависит от президента РФ Владимира Путина. Госсекретарь добавил, что надеется на готовность Москвы к «искренним переговорам», основанным на Уставе ООН.