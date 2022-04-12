В Белом доме сообщили, что Запад работает над передачей Украине артиллерии

США совместно с другими странами Запада работают над поставками Украине артиллерии. Об этом сообщила на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она также рассказала, что помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан провёл продолжительный телефонный разговор с должностными лицами в Киеве. Слова представителя Белого дома приводит ТАСС.

Стремясь ускорить [военные] поставки, — как вы все знаете, мы обязались выделить [на эти цели] $1,7 млрд, — мы также работаем над тем, чтобы передать Украине недавно запрошенные ими в диалоге между нашими двумя странами [вооружения]. И мы работаем над тем, чтобы предоставить артиллерию с американских складов, а также содействовать осуществлению таких поставок другими союзниками и партнёрами, — сказала Псаки.

Она также сообщила, что помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан провёл двухчасовой телефонный разговор с украинскими должностными лицами, в ходе которого они «перечислили наименования в своём списке запрашиваемого оружия и военной техники».

Мы ожидаем, что данный этап конфликта может длиться долгое время, — подчеркнула Псаки.

В этой связи, по её словам, США концентрируют внимание на продолжении передачи Украине военной помощи.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США отправили Украине первую партию из 100 барражирующих снарядов Switchblade производства американской компании AeroVironment. Точные модификации дронов названы не были, но, возможно, Киеву предоставили варианты, предназначенные для уничтожения танков и бронетехники.

В свою очередь Псаки сообщила, что в планах США по-прежнему не стоит отправка военных на Украину. Позиция Вашингтона по данному вопросу остаётся без изменений.