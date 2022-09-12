В Белом доме сообщили, что США продолжат поддерживать Украину Представитель Белого дома Жан-Пьер: США продолжат снабжать Украину необходимым

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США продолжат снабжать Украину необходимым «для успеха на поле боя», заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, украинские военные упорно сражаются, чтобы защитить свое государство и вернуть территории, передает РИА Новости.

Очевидно, что они упорно сражаются, чтобы защитить свою страну и вернуть территории. И, опять же, мы намерены продолжать поддерживать их тем, что необходимо для успеха на поле боя, — отметила Жан-Пьер.

Кроме того представитель Белого дома подчеркнула, что значительная часть Украины осталась без электричества и чистой воды из-за российских авиаударов по объектам «критической инфраструктуры». Доказательств этому утверждению она не предоставила.

Ранее стало известно, что США анонсировали предоставление нового пакета военной помощи Украине на $775 млн в рамках указа президента Джо Байдена. Среди заявленных позиций, которые будут поставлены на Украину, названы боеприпасы для РСЗО HIMARS, гаубицы разных калибров, беспилотники Sky Eagle, противолокационные ракеты HARM, противотанковые комплексы TOW и Javelin, зенитные ракетные комплексы NASAMS. В Пентагоне заявили, что вооружение поступит на Украину в течение ближайших двух-трех месяцев.