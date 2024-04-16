В Белом доме размышляют о судьбе замороженных российских активов Йеллен: США рассматривают разные варианты действий по замороженным активам РФ

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Владимир Зеленский и Джо Байден

Белый дом рассматривает различные варианты действий, связанных с замороженными российскими активами, и оценивает риски от возможных ответных мер Москвы, заявила министр финансов США Джанет Йеллен на пресс-конференции в Вашингтоне. Она также выразила опасения в связи с тем, что Кремль замечает усталость Вашингтона и его союзников от конфликта на Украине, передает ТАСС.

Я опасаюсь, что Россия начинает замечать признаки того, что США и наши союзники устали и [им] все труднее находить способы поддерживать Украину. И это дает им [России] надежду на то, что они смогут переиграть нас и дождаться, когда наша решимость иссякнет, — отметила она.

Йеллен пояснила, что США ищут способ извлечь экономическую выгоду из замороженных российских активов, поскольку «Украине нужен постоянный поток помощи». По ее словам, речь идет о сумме в размере $285 млрд. Глава Минфина США признала, что Белый дом рассматривает разные возможности использования этих денег. В частности, она не исключила, что власти могут конфисковать активы до использования их в качестве залога.

Инвестиционный менеджер Евгений Шатов ранее заявил, что предполагаемая конфискация российских активов в других странах может ударить по доллару и финансовой системе США. Он добавил, что в случае изъятия замороженных за рубежом средств Китай, Саудовская Аравия и Индия задумаются о выводе своих денег.