В Белом доме рассказали, следит ли Байден за арестом Трампа Белый дом: предъявление обвинений Трампу не является важной темой для Байдена

Фото: Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

Карин Жан-Пьер

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что арест и предъявление обвинений экс-главе государства Дональду Трампу не находятся в центре внимания нынешнего президента США. Джо Байден в настоящий момент сосредоточен на решении проблем простых американцев, отметила она на брифинге. Трансляцию вел Белый дом.

Это не то, на чем он фокусируется. Он уделяет внимание таким вещам, как, например, снижение цен для американцев. [Дело Трампа] обсуждается в СМИ каждый день часами, так что, очевидно, президент узнает об этом, когда у него будет время посмотреть новости, — пояснила Жан-Пьер.

Она добавила, что власти готовы к возможным беспорядкам из-за ареста Трампа.

Вечером 4 апреля экс-президент США прибыл в офис окружного прокурора Манхэттена, где его взяли под стражу до предъявления обвинений.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп заявил в суде, что не признает себя виновным. Политику предъявлено обвинение по 34 пунктам. Отказ Трампа признать вину в суде означает, что он не пошел на сделку со следствием, которая предполагает смягчение наказания. Предполагается, что после предъявления обвинений Трамп будет отпущен до следующего заседания и ему не придется вносить залог.